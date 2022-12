Clamoroso al Mondiale: il Marocco di Ziyech elimina la Spagna ai rigori

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marocco elimina Spagna: 3-0 dopo i calci di rigore.

Come in Russia, come nell'Europeo itinerante tinto d'azzurro, i rigori puniscono la Spagna. Dopo 120 minuti in cui la palla l'hanno tenuta quasi sempre i ragazzi di Luis Enrique, senza però riuscire a concretizzare il predominio tattico e territoriale, è il Marocco a conquistare il passaggio agli ottavi di finale. Decisivi gli errori della Roja: tre rigori sbagliati di fila, tradisce persino Busquets alla diciassettesima presenza Mondiale. I Leoni d'Atlante continuano a sorprendere, per la gioia dei tifosi mediorientali che hanno tifato costantemente per la selezione di Regragoui. Prima sorpresa in questa fase a eliminazione diretta di Qatar 2022, adesso il Marocco - guidato da Ziyech - aspetta la vincente di Portogallo-Svizzera.