Classifica per città: la miglior partenza è delle milanesi, mai così bene dopo 8 giornate dal 2010

Milano, Roma, Torino, Genova. Non è il percorso di un treno regionale, ma la classifica per città dopo le prime 8 giornate di Serie A. I club meneghini, grazie anche e soprattutto ai grandi risultati della capolista Milan, si trovano in vetta a questa particolare graduatoria con 35 punti complessivi, superando Roma e Lazio (con 31 totali), Toro e Juve (21) e, infine, le genovesi (15). Un risultato frutto del grande lavoro, sia dentro che fuori dal campo, svolto nel corso delle ultime stagioni dai rossoneri e nerazzurri, che dopo anni tornano a lottare a braccetto per le zone alte della classifica. Tuttavia, per trovare una partenza così positiva di entrambi i club milanesi bisogna fare un salto nel tempo di un decennio. Era il 2010 e anche allora, per l’ultima volta prima di oggi, dopo 8 giornate Milan e Inter rendevano il capoluogo lombardo la migliore realtà del calcio italiano, precedendo le romane e le torinesi. A Milano fiorivano i campioni: i nerazzurri avevano appena vinto il triplete ed i rossoneri a maggio si sarebbero laureati Campioni d’Italia. L’unico giocatore tra Milan e Inter presente sia allora che oggi è un ragazzone svedese, attuale capocannoniere della Serie A con 10 reti, che nel 2010 aveva segnato appena 3 gol nelle prime otto gare. Ibrahimovic ha saputo sconfiggere anche il passare del tempo. Bentornato Benjamin Button!