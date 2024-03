Classifiche a confronto: il Milan ha +8 punti rispetto all'anno scorso

Il Milan con la vittoria di San Siro contro l'Empoli, ha conquistato tre punti che hanno aumentato il bottino in campionato fino a quota 59. Lo stesso numero di punti che, dopo 28 giornate, Stefano Pioli ottenne nella sua prima stagione completa alla guida del Milan. L'anno dopo, quello dello Scudetto, il tecnico fece poco meglio e dopo 28 partite era arrivato a quota 60 punti, una sola lunghezza in più rispetto a oggi. La stagione dell'anno scorso, invece, fu un vero e proprio passaggio a vuoto: a quest'altezza, l'anno passato, il Milan aveva 51 punti, addirittura otto in meno rispetto a quanto collezionato fino a questo momento.

Dunque Pioli si mantiene sugli stessi standard di sempre, di seguito lo schema nel dettaglio:

2020/21- 59 punti -- Esito: 2°

2021/22- 60 punti -- Esito: Scudetto

2022/23- 51 punti -- Esito: 4°

2023/24- 59 punti -- Esito: ?