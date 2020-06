Clima bollente a Roma, i tifosi contestano la società con degli striscioni

Durante la scorsa notte sono apparsi due striscioni nella zona est di Roma che recitavano: “Dopo un collaboratore come presidente… ci mancava un ds confidente” e “Un vero ds va in cerca del miglior giocatore… Non va contro il tifoso e a favore del questore”. Parole dure, riferite ovviamente ai recenti episodi che hanno portato alla sospensione del ds Petrachi, sostituito da Morgan De Sanctis e Franco Baldini. Tutto questo succede a pochi giorni dal fischio d'inizio del match delicatissimo - in ottica Champions League - contro il Milan.