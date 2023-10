Club italiani con più partite finite ai rigori: è testa a testa Milan-Juventus

Transfermarkt.it ha stilato una classifica riguardante i club italiani con più partite terminate ai calci di rigore. La Juventus è quella con il numero più elevato, ben 23, con 12 vittorie per una percentuale di vittoria del 52,2%. Al secondo posto c'è il Milan: 21 le partite terminate ai rigori per i rossoneri, che scavalcano la Juve per vittorie: 13 contro 12, e una percentuale di scontri vinti del 61,9%.