Coefficiente UEFA, la fase a gironi premia la Francia: Inghilterra seconda, Italia solo quarta

La Premier League continua ad essere un punto di riferimento nel panorama calcistico europeo, ma anche in Francia possono essere soddisfatti per la crescita del campionato e a testimoniarlo è il coefficiente UEFA conquistato dalle formazioni transalpine nelle competizioni continentali in corso: le sei squadre di Ligue 1, infatti, sono ancora tutte in lizza al termine della fase a gironi, anche se il Marsiglia è "retrocesso" in Conference League. E grazie a questi risultati, la Francia è prima nell'indice UEFA per la stagione in corso; secondo i calcoli effettuati da L'Equipe, i risultati ottenuti da Paris Saint-Germain e Lilla in Champions League (6 vittorie, 4 pareggi), da Monaco, Lione e Marsiglia in Europa League (9 vittorie, 8 pareggi) e dal Rennes in Conference League (3 vittorie, 2 pareggi) hanno permesso ai cugini di accumulare 15.417 punti. L'Inghilterra è seconda con 15.142, mentre l'Olanda completa il podio con 14.800). Solo quarta l'Italia (14.667), mentre sono in calo la Spagna (12.857) e la Germania (12.500).