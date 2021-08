Collauto (ds Venezia) su Caldara: "Mattia è un grande giocatore"

Mattia Collauto, direttore sportivo del Venezia, ha parlato così del neo-acquisto Mattia Caldara, arrivato dal Milan in prestito con diritto di riscatto in questa sessione di mercato. Ecco le sue dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione: "È un grande giocatore e rappresenterà il club al meglio delle sue possibiltà. So che lo farà al meglio".