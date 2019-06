Collovati a MN: "Giampaolo è un personaggio interessante, da capire se riuscirà a sopportare le pressioni"

Fulvio Collovati, intervistato da MilanNews.it, ha parlato di Marco Giampaolo, primo candidato per succedere a Gattuso: "E' un personaggio interessante, bisogna capire se riuscirà a sopportare le pressioni di una piazza come Milano. Finora le capacità le ha dimostrate in piazze senza pressioni, il problema è questo. E' una scelta condivisibile ma si deve misurare con una piazza importante".