Colombo: "Demiral obiettivo nemmeno troppo nascosto. Vedremo per Kessiè"

Monica Colombo, nota giornalista del Corriere della Sera, ha parlato con Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube e ha parlato di difesa e centrocampo del Milan, dicendo: “Demiral è un obiettivo nemmeno troppo nascosto da parte della società, soprattutto dopo l’infortunio di Duarte. Credo che in questo momento il centrocampo sia il reparto dove ci sia meno urgenza. Vediamo se ci sarà un’accelerata per Kessiè, perché per trasferimenti di certi importi in genere si aspetta solitamente il mercato estivo; poi se arriverà l’opportunità, come abbiamo visto nella recente esclusione dai convocati, nessuno si strapperà i capelli.”