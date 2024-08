Colombo è il primo giocatore nato nel 2002 a raggiungere le 10 reti in Serie A

Tornato a Milanello quest'estate dopo il prestito a Monza, Lorenzo Colombo è stato girato per questa stagione in prestito all'Empoli. Per l'attaccante classe 2002 la Toscana ha il sapore di una nuova occasione, anche perché è arrivato alla corte di D'Aversa per fare il titolare di una squadra che questa stagione punta ad ottenere una salvezza agiata dopo lo scorso, burrascoso, campionato.

C'è da dire che i presupposti ci sono, anche perché sia l'Empoli che Lorenzo Colombo hanno iniziato con il piede giusto, conquistando 4 punti nelle prime due giornate. Ieri sera è poi arrivata la prima storica vittoria all'Olimpico contro la Roma, piegata 2 a 1 grazie anche alla rete, su rigore, proprio dell'attaccante di proprietà del Milan.

La realizzazione dal dischetto del classe 2002 ha un retrogusto che sa tanto di storia, anche perché stando a quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, grazie al rigore segnato alla Roma, Lorenzo Colomobo è diventato il 1° giocatore italiano nato dal 2002 in poi a raggiungere i 10 gol (5 con il Lecce, 4 con il Monza e 1 con l’Empoli) in Serie A.