Colombo (European Leagues): "C'è voglia ovunque di ricominciare a giugno"

Alberto Colombo, vicesegretario generale della European Leagues, è stato intervistato da Il Corriere dello Sport e ha parlato della situazione del calcio a livello europeo: "Il lavoro sui protocolli è essenziale ma la situazione italiana non è peggiore rispetto a quella di altri Paesi. In Germania si sono prese decisioni in tempi rapidi, c'è stato un processo strutturato anche in Italia. Inghilterra e Spagna stanno lavorando molto seriamente. C'è la voglia, ovunque, di ricominciare a giugno".