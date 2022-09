Colombo in gol: seconda rete in carriera con l'under 21

MilanNews.it

Lorenzo Colombo, centravanti di proprietà del Milan in prestito al Lecce, ha trovato il gol nell'amichevole che l'Italia under 21 ha pareggiato contro il Giappone. Si tratta della seconda rete in carriera con la maglia degli Azzurrini per la punta del 2002 che aveva segnato per la prima volta contro il Montenegro nelle qualificazioni agli Europei, circa un anno fa. In 13 presenze, dunque, 2 gol e 2 assist.