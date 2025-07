Colombo: "Prima si chiuderà Jashari, prima ci si dedicherà alla difesa"

Il Milan cerca di far decollare il suo calciomercato dopo aver ufficializzato l'arrivo di Samuele Ricci e dopo aver bloccato anche Luka Modric: l'obiettivo è consegnare a mister Allegri una squadra che sia completa il prima possibile, con la stagione del Diavolo che comincerà prima rispetto alla concorrenza in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. Ne parla Monica Colombo, firma de Il Corriere della Sera, in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Queste le sue dichiarazioni.

Qualche nome per la fascia sinistra o destra? "Un po’ si fa fatica. De Cuyper è andato al Brighton: credo che prima la società vuole completare le operazioni a centrocampo, poi ci si vuole dedicare alla difesa e da ultimo l’attaccante. Per quel che riguarda il centravanti si vuole aspettare la fine del Mondiale e che scadano le clausole. Prima si chiuderà il capitolo Jashari, su cui siamo molto avanti e con Allegri che lo vuole, prima ci si dedicherà alla difesa. Doué mi sembra il nome più probabile e che circola da più tempo; Pubill arriva dalla Serie B spagnola, non mi sembra che abbia la statura per poter diventare il terzino destro titolare del Milan".