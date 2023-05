Colombo salva il Lecce: "Ho pianto. Ora vogliamo festeggiare con i tifosi"

MilanNews.it

Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce in prestito dal Milan, è stato l'uomo che ha segnato il gol salvezza dei salentini. E lo stesso centravanti ha commentato così la permanenza in Serie A a Dazn: "Io sono uno che difficilmente piange, mi sono uscite le lacrime come a tanti miei compagni. Abbiamo lottato duramente, ci davano per spacciati e con l'unione del gruppo siamo riusciti in questa impresa. L'importante che la palla sia entrata. Spero che a Lecce venga tutta la città, vogliamo festeggiare con loro. Ci siamo conquistati questa salvezza ogni giorno sul campo, abbiamo passato momenti difficili ma ci siamo riusciti".