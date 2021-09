Colombo segna e l'Italia U21 batte il Montenegro. Tonali capitano per l'intero match, minuti anche per Brescianini

L'Italia U21 ha battuto per 1-0 il Montenegro con la rete al 53esimo di Lorenzo Colombo nella sfida valida per la seconda giornata delle qualificazione all'Europeo del 2023. Il prodotto del settore giovanile rossonero, attualmente in prestito alla SPAL, ha sfruttato alla perfezione un gran cross di Bellanova dalla destra, controllando ottimamente il pallone tanto da confondere il suo marcatore e da battere con una conclusione rasoterra il portiere avversario Ivezic.

In campo per tutta la partita, da capitano, Sandro Tonali: per lui altra prestazione convincente anche con la maglia degli Azzurrini. Ha giocato qualche minuto, durante il recupero, Marco Brescianini, centrocampista di proprietà del Milan attualmente in prestito al Monza.