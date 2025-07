Colombo spiega: "Thiaw dovrà dare una risposta al Como martedì"

Il Milan cerca di far decollare il suo calciomercato dopo aver ufficializzato l'arrivo di Samuele Ricci e dopo aver bloccato anche Luka Modric: l'obiettivo è consegnare a mister Allegri una squadra che sia completa il prima possibile, con la stagione del Diavolo che comincerà prima rispetto alla concorrenza in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. Ne parla Monica Colombo, firma de Il Corriere della Sera, in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Queste le sue dichiarazioni.

Sull'offerta del Como per Malick Thiaw e i movimenti in difesa del Milan: "Thiaw dovrà dare una risposta al Como intorno a martedì, quindi all’inizio della prossima settimana si capirà anche perché i lariani sono molto attivi nella fase di costruzione della nuova squadra. Se il Milan ha in Allegri il principale sponsor di Leoni: se Cherubini dovesse decidere di darlo a Milan o Inter, credo che farebbe un favore all’amico Max. Certo l’Inter da un lato a Chivu che spinge ma anche i nerazzurri non possono fare operazioni senza previe cessioni".