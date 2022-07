Colonia-Milan, sabato la partenza dei rossoneri per la Germania

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Alle 19:00 di sabato 16 il Milan sfiderà il Colonia sul prato verde del RheinEnergieStadion. La partenza dei rossoneri, che saranno accompagnati anche da Maldini e Massara, per questo impegno in terra teutonica è prevista per la mattinata di sabato: la squadra partirà in aereo alla volta di Colonia il giorno stesso dell'amichevole prevista di sera, che i tifosi potranno seguire sui canali di Sportitalia.

La partenza da Colonia è prevista dopo la partita.