Colonnese: "Il ruolo di Kalulu per me è quello di difensore centrale"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Colonnese ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Gabbia e Kalulu mi sono piaciuti, non è facile giocare nel Milan e hanno dimostrato di poter essere titolari in questa squadra con merito. Gabbia è cresciuto molto così come Kalulu che secondo me deve giocare da centrale e non da esterno destro"