Colpaccio del Como: vittoria a Firenze per 2-0 e favore al Milan

vedi letture

Il Como fa un grosso favore al Milan e a tutte le squadre in lotta per un posto europeo: la squadra di Cesc Fabregas ha fatto il colpaccio nel lunch match domenicale del 25° turno di Serie A Enilive e ha vinto 2-0 in casa della Fiorentina. Una vittoria che parla spagnolo: nel primo tempo ha segnato il quarto gol del campionato l'innesto di gennaio Assane Diao; nella ripresa è arrivato il bellissimo raddoppio di Nico Paz. Con questa vittoria la squadra lombarda guadagna tre punti cruciali in ottica salvezza; diversamente la squadra di Palladino perde punti in ottica Europa e ora il Milan è a -1 con una partita da recuperare.

Questo il programma della domenica per la venticinquesima giornata di Serie A.

Venerdì 14 febbraio

Bologna-Torino 3-2

Sabato 15 febbraio

Atalanta-Cagliari 0-0

Lazio-Napoli 2-2

Milan-Verona 1-0

Domenica 16 febbraio

Fiorentina-Como 0-2

Monza-Lecce 15.00

Udinese-Empoli 15.00

Parma-Roma 18.00

Juventus-Inter 20.45

Lunedì 17 febbraio

Genoa-Venezia 20.45