Come cambia il Milan senza Tomori? Pioli: "Sceglierò in base all'avversario e alle posizioni che dovranno prendere"

Mister Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa presentando la sfida di domani che vedrà il Milan affrontare la Roma nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Queste alcune delle sue dichiarazioni.

Cosa cambia senza Tomori? "Fik ha caratteristiche di grande velocità, di grande aggressività, che gli altri hanno meno, ma cercheremo di mettere in campo caratteristiche che si possono adattare bene agli attaccanti della Roma. Le condizioni fisiche di Thiaw e Kjaer sono uguali in questo momento, quindi sceglierò in base all'avversario e alle posizioni che dovranno prendere".