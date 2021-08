Come entrare allo stadio: tutte le info sul green pass per le partite

In occasione di Milan-Cagliari, San Siro riaprirà le porte per il 50% della sua capienza ai tifosi milanisti. Per poter acquistare il biglietto del match è necessario - come previsto dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 - possedere il green pass mostrandolo ai tornelli d'ingresso; all'interno dell'impianto, inoltre, è obbligatorio l'utilizzo della mascherina. In assenza del green pass non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.

COME OTTENERE IL GREEN PASS

La certificazione verde (comunemente detta "green pass") può essere ottenuta gratuitamente e automaticamente da chi ha effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni, da chi ha completato il ciclo vaccinale, da chi è risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti all'evento e/o da chi è guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti all'evento.

Sono esentati dall'obbligo del green pass i bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale, i soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica e i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.

COME ENTRARE A SAN SIRO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan - si legge su acmilan.com - chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

- Presentati con un Green Pass valido (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, come i minori di 12 anni che sono esenti dal Green Pass, l’accesso allo Stadio è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021).

- Presentati con un valido documento di identità.

- Presentati con un valido biglietto per la partita.

- Indossa una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri.

- Recati allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto.

- Rispetta sempre il posto assegnato.

- Quando non sei seduto al posto assegnato, mantieni sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

- Evita assembramenti, abbracci e strette di mano, e segui le basilari norme di igiene (igienizza frequentemente le mani).

- Segui le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza.

- Sii paziente e goditi lo spettacolo sul campo.