Come far sì che l'assenza di Osimhen non sia un pesce d'aprile

Come è a tutti noto, Victor Osimhen ha subito una lesione distrattiva all'adduttore sinistro e salterà certamente le sfide contro Milan (2 aprile) e Lecce (7 aprile), probabilmente anche l'andata di Champions a San Siro (12 aprile) per provare a recuperare totalmente per quella di ritorno (18 aprile al "Maradona"). Una brutta tegola per Spalletti e un sospiro di sollievo - inevitabile - per Pioli: Osimhen, nelle ultime settimane, è stato, di fatto, immarcabile per qualunque difensore. Sia chiaro: la sua assenza rattrista per lo spettacolo, ma il calcio è fatto anche di questi spiacevoli episodi. Per l'una e per l'altra squadra.Il Napoli ha la fortuna di poter sostituire Osimhen con un attaccante di tutto rispetto (Simeone, che ha già segnato al Milan a settembre, o Raspadori che sia), mentre il Milan ha l'assoluta necessità di non sorridere troppo per l'assenza di un così forte avversario. Nel famoso giorno del Pesce d'Aprile - il 1 aprile, per l'appunto - è doveroso ricordare che gli scherzi sono dietro l'angolo: il Napoli è una squadra fortissima e gioca benissimo anche senza Osimhen (e le statistiche lo dimostrano per filo e per segno) e il Milan, con o senza Osimhen, deve battere il Napoli sul campo perché ha la possibilità di farlo.