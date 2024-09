Come fermare Leao? Slot: "Dipenderà dalla performance della squadra intera"

vedi letture

Amiche e amici di MilanNews.it, buonasera e benvenuti nella sala conferenze di San Siro! Tutto pronto per il debutto del Milan in Champions League. Domani sera a San Siro, per la prima gara del girone della massima competizione europea, viene a fare visita il Liverpool, reduce dalla prima sconfitta stagionale in campionato contro il Nottingham Forest. A breve il tecnico dei Reds Arne Slot parlerà davanti ai giornalisti.

Su qualche paura rispetto al Milan o di un giocatore del Milan: "Non credo che nessuna squadra sia impaurita dall'altra squadra ma abbiamo molto rispetto. Ho in mente soprattutto TIjjani Reijnders. Non siamo impauriti ma li rispettiamo tantissimo, non solo Reijnders ma tutti gli altri"

Su Rafael Leao e il suo livello: "Se ne parla tanto. E' un grandissimo giocatore, un top player ma quando si parla di loro si dimentica quelli che sono appena al di sotto. Come fermarlo? Dipenderà dalla performance della squadra intera, sappiamo che ci sono molti altri giocatori"

MN - Sulla titolarità di Mac Alister, sostituito dopo 26 minuti con il Nottingham: "Ho solo giocatori importanti, per domani e per tutte le partite. L'ho tolto dopo 26 minuti contro il Nottingham e questa sostituzionie aveva a che fare con la sua condizione e la nazionale. Penso che sarà in grado di giocare domani: vedremo se 60 o 90 minuti. Dipenderà dalle decisioni"