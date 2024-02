Come si migliora la fase difensiva? Pioli: "Credo che più salirà il livello, più dobbiamo alzare il livello delle nostre situazioni"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di Serie A contro il Frosinone. Ecco le sue dichiarazioni:

Dove si migliora nella fase difensiva?

“Credo che più salirà il livello, ad esempio contro Napoli e Rennes, dobbiamo alzare il livello delle nostre situazioni. Anche sul secondo gol preso, ci siamo ma non siamo attenti fino alla fine. Non prendiamo l’inserimento come siamo abituati a fare. Credo che il Frosinone nel secondo tempo non abbia concluso tanto verso la porta. Non è una situazione a dirti che non stai lavorando bene nella fase difensiva però è chiaro che si possono fare meglio ancora tante cose, soprattutto in non possesso palla”.