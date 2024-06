Come si può colmare il divario con le big? Gasperini: "Facendo un miliardo di debiti"

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Atalanta-Fiorentina, Gian PIero Gasperini ha risposto in maniera sarcastica, più che polemica, alla domanda "Come si colma il divario dalla testa della classifica?". Queste le sue dichiarazioni.

"Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando. La terza è guardando quello che sei con ambizione, con la lucidità di capire come va il mondo. Altrimenti sono solo parole che riempiono la bocca".