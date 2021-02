Come sono cambiate le rose da 25: Milan terra dei giovani. Tre in, tre out

Concluso il mercato, cambiano in via definitiva le rose a 25 calciatori delle squadre di Serie A. I 20 club del nostro campionato hanno comunicato alle Lega eventuali variazioni: nuove modifiche saranno possibili soltanto in casi eccezionali (per esempio, in qualsiasi momento può essere sostituito un portiere con un altro portiere). Come è cambiata la situazione delle squadre da inizio stagione a oggi? Lo abbiamo analizzato grazie alle liste disponibili sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Milan protagonista. Sul mercato, e anche sulle liste. I rossoneri hanno salutato tre elementi (Musacchio, Duarte e Conti) per fare posto ad altrettanti innesti: Tomori, Mandzukic e Meité. Della squadra di Pioli colpisce sempre la giovanissima età: il Diavolo occupa appena 11 slot dei 17 disponibili per calciatori over 22 non formati in Italia.

MILAN

Rosa dei 25 a inizio stagione

Lista over 22: Tatarusanu, Theo Hernandez, Musacchio, Kjaer, Duarte, Bennacer, Calhanoglu, Krunic, Castillejo, Ibrahimovic, Rebic.

Lista over 22 formati in Italia: Romagnoli, Conti, Kessie.

Lista over 22 formati nel club: A. Donnarumma, Calabria.

Rosa dei 25 oggi

Lista over 22: Tatarusanu, Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Bennacer, Calhanoglu, Meité, Krunic, Castillejo, Ibrahimovic, Rebic.

Lista over 22 formati in Italia: Romagnoli, Kessie.

Lista over 22 formati nel club: A. Donnarumma, Calabria.

Dentro: Tomori, Mandzukic, Meité

Fuori: Musacchio, Duarte, Conti