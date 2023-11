Come sta Theo? Pioli: "Ha preso una botta alla caviglia. Spero 2-3 giorni bastino per recuperare"

Intervenuto a DAZN, Stefano Pioli ha parlato così delle condizioni di Theo Hernandez e se ci sarà per la gara con il PSG: "Oggi non era precauzionale, ha preso ieri una botta alla caviglia e spero che due-tre giorni bastino per recuperare".