Commisso: "Avete visto le altre squadre, no? Parto dalla Juve, fino al Milan o il Napoli o la Lazio"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per fare un punto al termine della stagione.

Ritoccherete il contratto di Italiano? E quale sarà l'obiettivo sportivo?

"L'obiettivo è sempre migliorare, con le nostre disponibilità finanziarie. Acquisti da 100 milioni non si faranno, punto e basta. Però nel sistema ci sono decisioni che vanno prese, oggi Pradè e Italiano avranno un altro incontro per studiare come andare avanti. Il mercato non è ancora cominciato, ma siamo fortunati che nella nostra società rimarremo tutti gli stessi, incluso me. Ripenso a questi 4 anni, la cosa che mi rende orgoglioso è di non aver distrutto la società, chi era in dirigenza al primo giorno è ancora qui. È la stessa filosofia di Mediacom, spero di ripetere anche qui. Avete visto le altre squadre, no? Parto dalla Juventus, fino al Milan (senza Maldini e Massara, ndr) o la Lazio (addio a Tare, ndr) e pure il Napoli (Spalletti, ndr)! E magari un giorno magari vinceremo anche qualche finale...".