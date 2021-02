Commisso, frecciatina all'Inter: "La Fiorentina non rischia il fallimento come altre squadre..."

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista al QS-La Nazione. Il numero uno dei viola ha lanciato una frecciata non troppo velata alle difficoltà finanziarie di Suning, i proprietari dell'Inter: "Con me la Fiorentina avrà sempre una solidità economica che la metterà al riparto da sorprese e non rischierà il fallimento. Non so se altri, sia nelle passate gestioni della Fiorentina, sia qualcuno oggi in lotta per lo scudetto, possa dire lo stesso".