Commisso: "Ibrahimovic? No no, ci sono già io di vecchio qua"

Rocco Commisso, ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione di Radio24, ha parlato anche del club rossonero, al quale è stato vicino in passato, anzi: "Vicinissimo. Lasciamo stare i rossoneri. Ora sono a Firenze, mia moglie mi ha convinto a venire in questa splendida città e ci resterò a vita. Spero di tornare presto nel paese dove sono nato e vedere qual è la situazione oggi". Se mi piacerebbe avere Ibrahimovic? No, no. Ci sono già io di vecchio qua. Ovviamente scherzo, è una battuta."