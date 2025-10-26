Como, Fabregas: "Quando non puoi vincere, l'importante è non perdere"

vedi letture

(ANSA) - PARMA, 25 OTT - "Potevamo fare meglio, è stata una partita molto difensiva, il Parma l'ha preparata bene, noi nel primo abbiamo avuto tante difficoltà, meglio loro. Nel secondo tempo è cambiato tutto, molto meglio noi, abbiamo avuto più ampiezza. Quando non si può vincere, l'importante è non perdere. Vorrei ricordarvi che da marzo a oggi abbiamo perso solo tre partite compresa l'amichevole estiva a Barcellona". Così il tecnico del Como Cesc Fabregas dopo il pari a Parma. (ANSA).