Como già in versione europea: batte 3-0 l'Ajax e vince la Como Cup

(ANSA) - COMO, 27 LUG - Il Como batte in finale l'Ajax e alza, nel cielo dello stadio Sinigaglia, il trofeo della prima edizione della Como Cup. Il quadrangolare amichevole che si è disputato in riva al lago questa settimana, che oltre alla due finaliste ha coinvolto anche Celtic e Al-Ahli, si è concluso con il trionfo per 3-0 della squadra di mister Cesc Fabregas nei confronti della formazione olandese. A decidere la sfida sono stati i rigori realizzati da Nico Paz e Tasos Douvikas, intervallati dalla rete a inizio ripresa di Martin Baturina.

Con questo successo i lariani proseguono nel loro percorso perfetto in precampionato: dopo le vittorie contro Lille, Al-Ahli e Ajax, prima dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Südtirol, in programma il prossimo 16 agosto, il Como concluderà il programma di amichevoli durante il ritiro in Spagna, con le sfide contro Real Betis e, soprattutto, Barcellona nel trofeo Gamper. (ANSA).