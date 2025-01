Como-Milan, le migliori statistiche del match del Sinigaglia

Le migliori statistiche della gara tra Como e Milan, vinta per 2-1 in rimonta dai rossoneri grazie ai gol di Theo e Leao dopo il momentaneo vantaggio lariano di Diao:

- Il Milan ha ribaltato una partita di Serie A, arrivando alla vittoria da una situazione di svantaggio, per la prima volta dal 3 febbraio 2024 contro il Frosinone.

- Théo Hernández ha realizzato 30 reti in Serie A diventando il primo difensore nella storia del Milan a tagliare il traguardo dei 30 gol nella competizione (superato a quota 29 Paolo Maldini).

- Rafael Leão ha preso parte a sei gol nelle sue ultime sei sfide contro squadre neopromosse in Serie A (due reti e quattro assist).

- Tammy Abraham ha partecipato a due reti nelle sue ultime tre presenze in tutte le competizioni (un gol, un assist) dopo che era rimasto a secco nelle precedenti quattro.

- Il Milan ha conquistato due successi esterni consecutivi in Serie A per la prima volta da marzo 2024 (tre in quel caso, contro Lazio, Hellas Verona e Fiorentina).