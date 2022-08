Comolli (pres. Tolosa): "Il closing del Milan è previsto per il 6 settembre. Collaborazione? Non so, tutto è possibile"

MilanNews.it

Damien Comolli, presidente del Tolosa, club francese per l'85% di proprietà di Red Bird Capital Partners, fondo di Gerry Cardinale che diventerà proprietario a breve anche del Milan, è stato intervistato dalla testata francese actuToulouse e ha parlato anche dell'imminente acquisizione del club rossonero da parte di Cardinale. Queste le sue parole, significative: "Il closing del Milan è previsto per il 6 settembre. Avremo una visione migliore di ciò che accadrà dopo quella data. I due club saranno indipendenti. Una collaborazione? Non ne abbiamo parlato. Ma tutto è possibile. Tutto ciò che può aiutarci a progredire sarà positivo. Ma devo ammettere che questo non è un argomento che abbiamo ancora discusso".