Compagnoni: "Ceballos talento vero, può diventare un top player. Su Borja Mayoral..."

Maurizio Compagnoni, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Ceballos e Borja Mayoral, che sono due possibili obiettivi di mercato del Milan: "Dopo il blitz a Madrid di Maldini e Boban, i nomi più caldi sembrano essere quelli di Ceballos e Borja Mayoral. Si tratta di due prospetti interessanti, ma a livello di talento Ceballos è una spanna sopra rispetto a Borja Mayoral. Ceballoss ha le potenzialità per diventare un top player perchè ha qualità, fisico e personalità. Gli manca un po' di continuità e poi secondo me deve ancora capire bene il suo vero ruolo. Al momento fluttua un po' tra interno di centrocampo e trequartista. Se dovesse arrivare al Milan, sarebbe interessante capire in che ruoli giocheranno lui e Paquetà: uno dovrà fare la mezzala e uno il trequartista. Conoscendo Giampaolo, direi il brasiliano a centrocampo e lo spagnolo dietro le punte, ma potrebbe invertirsi tranquillamente le posizioni. Al di là della sua discontinuità, Ceballos è un grande talento. Per quanto riguarda Borja Mayoral, è sicuramente un bravo giocatore, ma la mia perplessità deriva dal fatto che in campo rischia di pestarsi i piedi con Piatek".