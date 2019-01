Compagnoni: "Condivido la scelta di puntare su Cutrone, Gattuso saggio"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Patrick Cutrone, in vantaggio su Piatek per la sfida di domani contro il Napoli: "Condivido la scelta di puntare su Cutrone, sarebbe stato ingiusto metterlo in panchina con Piatek appena arrivato. Ci sono delle scelte che lasciano intravedere una confortante saggezza da parte di Gattuso. Il problema di Cutrone non è quello di giocare dal primo minuto, ha capacità atletiche, il problema di Cutrone è che deve migliorare nel gioco della squadra. Ecco perché spesso non viene impiegato per i 90 minuti. Anche Piatek non è uno che lavora moltissimo per la squadra".