Compagnoni: "Domani tappa fondamentale, il Milan è ad un bivio"

Maurizio Compagnoni di Sky Sport ha parlato del Milan che scenderà in campo domani sera a Torino contro i granata: "Siamo tutti curiosi di vedere quali saranno le scelte di Giampaolo domani. Io mi aspetto due-tre novità - più tre che due - e credo saranno i nuovi giocatori arrivati nell'ultimo mercato estivo. Theo Hernandez quando è entrato nel derby ha fatto molto bene. Domani è una tappa fondamentale, anche se non credo per la posizione di Giampaolo, perchè il Milan è ad un bivio. 6 punti su 12 non sono pochissimi, il problema sono le prestazioni. La sconfitta con l'Inter è figlia di una prestazione non all'altezza, così come le due vittorie, che non sono state brillanti. Piatek? E' un giocatore che mi piace per la cattiveria clamorosa sotto porta. Non so se lo scorso anno è andato oltre i suoi limiti. Carlitos e Angulo, due giocatori praticamente sconosciuti in Italia, lo avevano preceduto l'anno prima in Polonia nella classifica marcatori. Il giocatore è forte, non so, però, se sia forte quanto i numeri della scorsa stagione hanno mostrato".