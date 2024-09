Compagnoni: "Gabbia-Tomori e Gabbia-Pavlovic sono coppie che funzionano molto meglio di Tomori-Pavlovic”

Matteo Gabbia, con un gol ed una prestazione da 8 in pagella, è stato l'eroe del derby che non ti aspetti. Un'altra prova di livello del centrale classe '99, che dal suo ritorno alla base dopo il prestito al Villarreal di sei mesi della scorsa stagione è riuscito a salire di livello nella continuità e nelle prestazioni. Maurizio Compagnoni, in diretta su Sky Sport 24, ne parla così:

"Credo che gli abbia fatto molto bene l’esperienza in Spagna al Villarreal. È diverso rispetto a Tomori e Pavlovic, che per me sono molto bravi. Gabbia-Tomori e Gabbia-Pavlovic però sono coppie che funzionano molto meglio di Tomori-Pavlovic”.