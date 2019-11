Compagnoni: "Il Milan ha giocato bene ma ha perso, accade alle provinciali contro le grandi squadre"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato del momento in casa rossonera: "Il Milan nelle ultime due partite ha giocato decisamente bene ma non ha fatto punti. Questo di solito accade alle provinciali quando giocano bene contro le grandi e poi perdono. C'è stata una valutazione errata in sede di mercato sul reale valore di questa squadra. Piatek? Pioli approfitterà del fatto che è tornato al gol e si è galvanizzato".