Compagnoni: "Il Milan ha una forza mentale incredibile. L'acquisto di Mandzukic è un ottimo innesto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan e di Mandzukic. Queste le sue parole:

Su Mandzukic.

"Mandzukic giocava sia con Higuain che con Dybala nella Juventus. Il suo acquisto è un'ottima soluzione. Il Milan lo ha preso per fare l'alternativa a Ibrahimovic ed è un'operazione brillante. L'unico interrogativo è riguardante le condizioni fisiche"

Sulla gara con l'Atalanta.

"Giocare contro l'Atalanta in questa emergenza è difficile ma il Milan ha una forza mentale incredibile. In tutte le partite ha dimostrato la sua forza. E' ripartita come se nulla fosse accaduto dopo una sconfitta come la Juventus"