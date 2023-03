Compagnoni: "Il problema del Milan è stato il mese di gennaio. Su Krunic trequartista..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ai microfoni di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha parlato così del ruolo del trequartista al Milan: "Non so se sta mancando Kessie. Il problema del Milan è stato il mese di gennaio, non credo che con Kessie le cose sarebbero cambiate. Krunic trequartista a Londra? Non sarebbe la prima volta, anche se era un modulo diverso. Krunic è molto duttile e Pioli ha grande fiducia in lui. Sarebbe una soluzione che ha una sua logica".