Compagnoni: "In mezzo la carenza di un leader nel Milan è devastante. Errore imperdonabile non aver sostituto Kessié e Tonali"

Nel corso del consueto appuntamento domenica con 'Campo Aperto' andato in onda su SkySport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato di Milan in vista del delicato derby in programma domani contro l'Inter, rivendicando alla società un errore in particolare che a detta sua è imperdonabile. Queste le sue dichiarazioni.

"In mezzo la carenza di un leader nel Milan è devastante. Al Milan c'erano Kessié e Tonali, e tutti e due non sono stati sostituiti, ed è stata una leggerezza imperdonabile. Poi chiaramente davanti serve il centravanti, perché Giroud andrà via, poi non è più un ragazzino, anzi, è andato ben oltre le attese".