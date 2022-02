Compagnoni: "Prepariamoci ad un bel finale per la corsa scudetto"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così della corsa scudetto fra Milan, Inter e Napoli: "L’Inter rimane la favorita, ma adesso ha due squadre a un punto, con una partita da recuperare. Bisognerà vedere come reagirà a questo KO col Milan. Per un’ora abbiamo visto una grande Inter, bisognerà vedere se questo 1-2 in 180 secondi andrà ad intaccare certezze, oppure se questo KO sarà metabolizzati a tempi brevi. Considero l’Inter ancora la favorita, ma prepariamoci ad un bel finale: vedremo se sarà corsa a 3, a 4 o a 5.