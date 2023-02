Compagnoni: "Sorpreso dalle due panchine di fila di Leao. In questo momento il Milan non può rinunciare al suo giocatore più talentuoso"

MilanNews.it

Maurizio Compagnoni, ai microfoni di SkySport24, ha commentato così le due panchina di fila di Leao contro Sassuolo e Inter: "Le due panchine di fila di Leao mi hanno sorpreso perchè in questo momento difficile il Milan non può permettersi di rinunciare al suo giocatore più talentuoso. E poi c'è sempre la questione del rinnovo di contratto: è una trattativa complicata, la scadenza si avvicina, ci sono le sirene che arrivano dall'estero. Se lo lasci in panchina, che voglia può avere di restare?".