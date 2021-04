Compagnoni su Donnarumma: "Offerta Milan importante, faccio fatica a pensare che arrivi una proposta superiore"

Maurizio Compagnoni, dagli studi di Sky, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Compagnoni ha dichiarato: “La scelta se rinnovare o no a Donnarumma è condizionata dall’aspetto economico. Il Milan ha fatto un’offerta importante, ma faccio fatica a pensare che dall’estero arrivi una proposta superiore perché le altre grandi squadre non hanno bisogno di svenarsi per prendere Donnarumma. Siamo quasi a fine aprile e non so se arriveranno proposte. Il Milan non si spengerà oltre una certa cifra, ma ribadisco, dall’estero non arrivano offerte, magari arriveranno in futuro”.