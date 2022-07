Compagnoni su Ibra: "Segnerà ancora qualche gol pesante, ma avrà un ruolo importante soprattutto nello spogliatoio del Milan"

MilanNews.it

Maurizio Compagnoni ha parlato così a SkySport24 di Zlatan Ibrahimovic che nei prossimi giorni rinnoverà con il Milan per un'altra stagione: "Rientrerà solo a gennaio. Firmerà un contratto a cifre ben lontane da quelli che ha avuto Ibra in carriera. In campo può essere ancora competitivo, ma credo che al Milan serva soprattutto l'uomo spogliatoio e il leader per i più giovani. Il Milan si è cautelato con Origi, ora ha due titolari come il belga e Giroud, oltre appunto a Ibrahimovic. Quando tornerà in campo, qualche gol pesante lo segnerà ancora, ma penso che avrà soprattutto un ruolo fondamentale dentro allo spogliatoio".