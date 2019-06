Compagnoni su Sensi: "Serve più al Milan che all'Inter"

Intervenuto a SkySport24, Maurizio Compagnoni ha parlato così del centrocampo del Milan e del derby con l'Inter per Stefano Sensi: "Il Milan deve aumentare la qualità del centrocampo. Biglia non è più un ragazzino, ha avuto diversi problemi fisici, quindi servono sicuramente dei rinforzi in mezzo al campo. Sensi può fare sia il regista che la mezzala. Sinceramente credo che serva più al Milan che all'Inter".