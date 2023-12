Compleanno Calabria, Theo sui social: "Tanti auguri Capitano!"

vedi letture

Una colonna portante del Milan, un grande milanista. La vita rossonera di Davide Calabria non smette di regalare momenti ed emozioni. E così, giorno dopo giorno, oggi per il nostro capitano è arrivato il 27º compleanno. Da festeggiare insieme, preparando la trasferta di Bergamo lì proprio dove aveva fatto il suo esordio ufficiale in Prima Squadra - nel maggio 2015 - dopo il percorso nelle giovanili.

Calabria è garanzia di presenza e sostanza, dicembre di solito è il mese dei bilanci personali di fine anno anche se per un giocatore è il cuore della stagione. Davide, nel 2023/24 in corso, ha totalizzato 17 presenze e fornito 2 assist. Sempre impegnato a lavorare, a migliorare, a supportare i compagni, al servizio di Mister e squadra. Tanti auguri!

Si è aggiunto agli auguri social anche Theo Hernandez, vice capito del Milan. Sul proprio profilo X, il laterale francese ha scritto un messaggio per Calabria: "Tanti auguri Capitano!"