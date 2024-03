Comunicato FA: Tonali accusato di aver scommesso 50 volte tra l'agosto l'ottobre 2023 in Inghilterra

La Federazione inglese, la cui sigla è FA, ha comunicato quanto segue: “Sandro Tonali è stato accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole sulle scommesse della FA. Si afferma che il centrocampista del Newcastle United abbia violato la Regola E8 della FA 50 volte piazzando scommesse su partite di calcio tra il 12 agosto 2023 e il 12 ottobre 2023. Sandro Tonali ha tempo fino al 5 aprile 2024 per rispondere”.

Tonali è già stato squalificato lo scorso ottobre, con uno stop di dieci mesi più otto mesi di pene alternative, patteggiando dopo le accuse della Procura FIGC di avere scommesso in Italia.

Sandro Tonali is facing new charges from the FA: The Italian midfielder allegedly bet 50 times on football matches between August 12 and October 12, 2023.



Potentially an even longer suspension incoming for the Newcastle man.. pic.twitter.com/VXxIfINLh3