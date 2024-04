Serie A, al Bologna non basta un super Saelemaekers: finisce 1-1 contro l'Udinese

Il Bologna di Thiago Motta pareggia 1-1 in casa contro l'Udinese, al termine di una gara condita da grandi occasioni e rimpianti, come in occasione dell'espulsione di Beukema al 19' della ripresa. Alla rete dei friulani con Payero ha risposto l'ex milanista, Alexis Saelemaekers al 33' con un super calcio di punizione da posizione molto proibitiva.